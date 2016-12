Poinformowano, że muzyk został w czwartek wieczorem przyjęty do szpitala w Marbelli z powodu komplikacji wywołanych urazem ramienia. Według rodziny i menadżera, Parfitt, który ze względów zdrowotnych nie grał już ze Status Quo, zamierzał poświęcić się karierze solowej i planował wydanie w 2017 roku własnego albumu. Pozostawił żonę Lyndsay i czwórkę dzieci.

Status Quo, założone w 1962 roku najpierw pod nazwą Spectres, odniosła światowy sukces dzięki takim utworom jak "Rockin' All Over the World", "Caroline" czy przebojowi "In the Army Now" z 1986 roku, który został napisany i nagrany początkowo przez duet z RPA Bolland&Bolland w roku 1981. Albumy Status Quo rozeszły się na świecie w sumie w ponad 100 milionach egzemplarzy.