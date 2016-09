Główna, obejmująca piątek i sobotę, część Nowej Muzyki odbywać się będzie – wzorem ostatnich lat - na industrialnym terenie dawnej kopalni Katowice. Dziś przy pokopalnianych zabudowaniach funkcjonują m.in. nowe siedziby Muzeum Śląskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Podobnie jak w poprzednim roku, główna festiwalowa scena znajdzie się wewnątrz tego ostatniego obiektu. Prócz niej będą działały: duża scena namiotowa, scena jednego ze sponsorów, sceny w sali kameralnej i amfiteatrze NOSPR, a także scena projektu Carbon Continent. Koncerty otwierające i zamykające festiwal odbędą się w sali koncertowej NOSPR.

Festiwal w czwartek otworzy występ Piotra Orzechowskiego, czyli Pianohooligana, z muzykami NOSPR pod dyrekcją młodego białoruskiego dyrygenta Aleksandra Humali. Zabrzmi wówczas m.in. Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową op. 40 Henryka Mikołaja Góreckiego.

W piątek i w sobotę na głównej scenie występowali będą: Smolik/Kev Fox, Double Vision (AtomTM & Robin Fox), Snarky Puppy, Battles, Maria Peszek, Shobaleader One, Floating Points oraz Fat Freddy's Drop. Z koncertem zamknięcia wystąpi w niedzielę saksofonista Kamasi Washington.

Na dużej scenie namiotowej pojawić mają się: Baaba Deluks, Fakear, Roots Manuva, King Midas Sound & Fennesz, Plaid, Tiga, Dick4Dick, JAAA!, Stara Rzeka, Kuedo & Werkflow, The Field, Actress, Clouds, Jimmy Edgar i Matrixxman.

Kolejni wykonawcy sceny sponsora Red Bull to: Niechęć, A gim, Kassem Mosee, Hieroglyphic Being, Benjamin Damage, Âme, Lena Willikens, Levon Vincent, Sonar, Eltron John, Deadbeat, The Orb, Roni Size & DJ Krust, Ceephax Acid Crew, Prins Thomas oraz Atom & Tobias.

Na scenie w sali kameralnej NOSPR odbędą się występy: Masayoshiego Fujity, Lubomyra Melnyka, Slalom i Tarwater, a w amfiteatrze: V/O, Kida Simiusa, Daniela Blooma i Beneficjentów Splendoru.

Wykonawców sceny Carbon skompletował kurator tego projektu, producent i eksperymentator muzyczny Wojciech Kucharczyk (Wrong Dials, T’ien Lai, Joanna Szumacher i Paweł Cieślak z projektem Kopyta Zła, 12z, Fiordmoss, La MiniTK del Miedo, RSS Boys, FOQL, Palcolor, Duy Gebord, Mirt/Ter, Bartek Kujawski, DMK, Baloji, Lorenzo Senni, Marginal Men i Fischerle).

Tegoroczna odsłona Carbonu pod nazwą "Continent" będzie trzecią - po "Atlantis" i "Central" - edycją tego przedsięwzięcia i według zapowiedzi największą i najszerszą jak dotąd.

W niedzielę nad ranem jako ostatni w festiwalowym miasteczku (poza koncertem zamknięcia) wystąpić ma goszczący już dotąd dwukrotnie na festiwalu Robag Wruhme.

Wśród towarzyszących koncertom projektów znajdą się projekcje dokumentów przygotowanych przez portal muzyczny Resident Advisor (w sobotę, w kinie Kosmos) oraz wycieczki po Spodku, Międzynarodowym Centrum Kongresowym, siedzibie NOSPR czy do Muzeum Komputerów i Informatyki. Będą warsztaty i przedsięwzięcia w ramach akcji promocyjnej „Śląskie. Tu”: czytelnia Ars Cameralis, etiudy filmowe Wydziału Radia i Telewizji UŚ, instalacje Katarzyny Lamik. Ponadto zaplanowano warsztaty z programu Ableton Live, a także z GoPro.

Dla dzieci przyprowadzonych na Nową Muzykę przygotowano osobną strefę. Tam w godz. 17-22 będą mogły brać udział w zajęciach prowadzonych przez animatorów.

Ideą organizatorów festiwalu jest prezentacja tego, co najciekawsze we współczesnej muzyce z pogranicza jazzu, elektroniki i tanecznych rytmów. Na Tauronie Nowej Muzyce po raz pierwszy w Polsce zaprezentowały się takie gwiazdy jak m.in.: Autechre, Amon Tobin, Flying Lotus, Battles czy Bonobo.

Katowicka impreza była wielokrotnie wyróżniania. Trzykrotnie zdobyła m.in. tytuł Najlepszego Małego Festiwalu w Europie przyznawany przez European Festival Awards.