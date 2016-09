Na scenie pojawią się m.in.: Edyta Górniak, Kasia Kowalska, Urszula, T. Love, De Mono, Wilki, Formacja Nieżywych Schabuff, Natalia Kukulska, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Łzy, Elektryczne Gitary, Magma, Gabriel Fleszar, Golden Life, Renata Dąbkowska.

Podczas koncertu publiczności usłyszy zatem m.in. takie przeboje jak: "To nie ja byłam Ewą", "Coś optymistycznego", "Rysa na szkle", "Miasto nocą", "Orła cień", "Zanim zrozumiesz", "Lato", "Son of the Blue Sky", "Aicha", "Agnieszka", "Dzieci", "Dadada", "Warszawa", "Oprócz błękitnego nieba". Zdaniem organizatorów imprezy w trakcie jej trwania będzie można usłyszeć w sumie kilkadziesiąt utworów, które przez długie tygodnie utrzymywały się na czołowych miejscach polskich list przebojów.

- Zaproszenie do Łodzi przyjęły gwiazdy polskiej muzyki pop i pop rock, wykonawcy, którzy tworzyli scenę nowoczesnej muzyki popularnej w ostatniej dekadzie XX wieku i są obecni na scenie przez ostatnie ćwierćwiecze. Ten koncert będzie muzyczną podróżą przez pierwszą dekadę Polski po transformacji - mówi Piotr Klatt, dyrektor artystyczny festiwalu i jednocześnie lider zespołu Róże Europy.

Pierwsza edycja Top Łódź Festiwalu odbyła się w sierpniu 2015 roku. Wzięło w niej udział ponad 12 tysięcy osób.