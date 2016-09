W dodanym do festiwalu specjalnym dniu zagra jeden z najlepszych koncertowych zespołów rockowych, Muse. Potwierdzili to w zeszłym roku występem podczas Orange Warsaw Festivalu. Matt Bellamy i spółka zagrali głównie materiał z ostatniej, nagrodzonej Grammy znakomitej płyty "Drones". W Krakowie nie powinno być inaczej. Muse na pewno dołożą do tego kilka starszych przebojów, w stylu "Uprising".

Kolejną gwiazdą, która dołączyła do line-upu festiwalu po odwołaniu koncertów przez wcześniejszych artystów, została Róisin Murphy. Wokalistka Moloko przyjedzie kilka tygodni po wydaniu najnowszego albumu "Take Her Up To Monto". Sama artystka określa go jako miks disco, mrocznego kabaretu i klasycznego house’u. Oprócz tego dodatkowo w festiwalowym zestawie pojawili się polscy wykonawcy: Kortez, Julia Marcell, The Dumplings czy Hey, a do tego jeden z najciekawszych młodych zespołów eksperymentalnego rocka, Algiers. Swój debiutancki album "Algiers" wypełnili porażającą mieszanką wściekłego gospel, soulu, funku, szamanizmu, industrialu i elektroniki. W zeszłym roku dali znakomity koncert na Off Festivalu. Rok temu gościli u nas także, tyle że na Orange Warsaw Festivalu, brytyjscy mistrzowie elektroniki z The Chemical Brothers. Ich ostatni, zeszłoroczny album "Born in the Echoes" znalazł się na szczycie najlepiej sprzedających się płyt na Wyspach. Jego fragmenty zagrają w Krakowie. Koncerty dadzą też młoda amerykańska kapela rockowa The Neighbourhood, niewiele starsza Cage The Elephant czy Damian Marley, najmłodszy syn legendy reggae, Boba Marleya. Warto jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na jeszcze dwóch wielkich i zgoła różnych artystów, Massive Attack i wokalistkę Się.

Przed laty z talentu kompozytorskiego Sii Furler z Australii korzystali m.ni. Beyoncé, Christina Aguilera, Rihanna, Britney Spears, Jessie J, Katy Perry, Kylie Minogue, Shakira, Jennifer Lopez czy Ne-Yo. Zaczynając swoją karierę, śpiewała w chórku u Jamiroquaia, później realizowała wspólne nagrania z brytyjskim duetem Zero 7. Zanim trafiła na Wyspy, wydała pierwszą solową płytę "OnlySee" (1997 r.) w Australii. Jej ostatnie dwa krążki "1000 Forms of Fear" (2014) i "This is Acting" (2016) wyniosły ją na szczyty popowej popularności. Obecnie na szczycie listy Billboardu znajduje się jej najnowszy singiel "Cheap Thrills" nagrany z Seanem Paulem.

Wydarzeniem Kraków Live Festivalu będzie też na pewno koncert Massive Attack. Legenda trip hopu zagra wraz z Young Fathers. Będzie można usłyszeć m.in. kompozycje ze znakomitych ostatnich epek, a do tego niezapomniane "Unfinished Sympathy".

Kraków Live Festival | 19–21.08 | LiveFestival.pl