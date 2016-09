Wielu gości łódzkiej imprezie mógłby pozazdrościć katowicki Off Festival. Chociażby brytyjskiej legendy, zespołu Wire. Ich debiut "Pink Flag" z 1977 roku prasa nazwała "najbardziej oryginalnym krążkiem nowej brytyjskiej fali punka". W ciągu ostatnich dwóch lat wydali dwa znakomite krążki i najnowszy – "Nocturnal Koreans" – będą promować w Łodzi. Premierowy materiał przywiezie też Amerykanka Meghan Remy. Jej projekt U.S. Girls spodoba się fanom psychodelicznego rocka. Zaproszona na wspólną trasę przez samego Iggy’ego Popa artystka wystąpi u nas po raz pierwszy. Po raz kolejny przyjedzie za to syryjski muzyk Omar Souleyman ze swoim tanecznym spektaklem.



Nie mniej taneczny show da zapewne grupa Chicks On Speed, mieszająca electro, pop i punk rocka. Ich występy to brawurowe połączenie koncertu i performance’u, o czym mogła się przekonać także publiczność galerii Tate Modern oraz nowojorskiego MoMA. Scenicznego szaleństwa można też oczekiwać po alternatywno-popowej Denie z Bułgarii. Zgoła inna atmosfera zapanuje zapewne na koncercie Amerykanki o melancholijnym, mrocznym głosie, Zoli Jesus. W mroczne odmęty elektroniki zabierze z kolei szwedzki kolektyw o nazwie nie do wymówienia: Shxcxchcxsh.



Na Domoffon Festiwalu wystąpi także spora grupa polskich mistrzów alternatywy, m.in. Król, Kurws, Niemoc, Formacja Cmentarz czy Super Girl & Romantic Boys. Na pewno intrygująco wypadnie materiał artystki sztuk wizualnych i muzycznej eksperymentatorki Joanny Szumacher oraz Pawła Cieślaka udzielającego się w wielu alternatywnych projektach. Na wspólnym albumie słuchowisku "Kopyta zła" nawiązali do noweli Edgara Allana Poego "Metzengerstein".



Domoffon Festival | Łódź, 26-27.08 | Domoffon-festiwal.pl