Behemoth ogłasza niewielkie zmiany w zaplanowanej na jesień polskiej trasie koncertowej, która przebiegać będzie pod hasłem "Rzeczpospolita Niewierna". Trasa obejmie sześć miast: Katowice (dwa koncerty), Wrocław, Kraków, Warszawę, Gdańsk oraz Poznań. Zaplanowany wcześniej koncert w Bydgoszczy został odwołany z przyczyn niezależnych od organizatora oraz zespołu.



Koncert wrocławski natomiast odbędzie się, nie tak jak wcześniej planowano w klubie "Eter" (klub kończy działalność), a w "Zaklętych Rewirach" (ul. Krakowska 100). Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność. Pozostałe terminy i miejsca pozostają bez zmian. Podczas koncertów Behemothowi towarzyszyć będą szwajcarski Bolzer oraz odnosząca coraz większe sukcesy tajemnicza formacja Batushka. "Rzeczpospolita Niewierna" to trasa, na którą polscy fani czekali od dawna, ponieważ zespół zaprezentuje w całości materiał ze swojej ostatniej, określanej najwybitniejszym dziełem w dyskografii Behemoth płyty "The Satanist". Oprócz wszystkich kawałków z "The Satanist", w set liście nie zabraknie najważniejszych utworów z całej historii zespołu.



Oto szczegółowa, aktualna rozpiska trasy:



30.09 Katowice, Mega Club

1.10 Katowice, Mega Club

2.10 Wrocław, Zaklęte Rewiry

7.10 Kraków, Hala Wisły

8.10 Warszawa, Progresja Music Zone

9.10 Gdańsk, B90

10.10 Poznań, Hala 2 MTP