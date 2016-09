Candy Dulfer to saksofonistka pochodząca z Holandii. Urodziła się w 1969 roku w Amsterdamie i jest córką legendarnego holenderskiego jazzmana, również saksofonisty - Hansa Dulfera. Hans już od kilku dekad inspiruje, jest wzorem muzycznego poziomu dla wielu młodych muzyków.

W wieku 12 lat Candy założyła swój pierwszy zespół - Funky Stuff. Bardzo szybko zdobywali popularność, szturmując radio i telewizję. Wkrótce Funky Stuff było na ustach wszystkich - towarzyszyli między innymi Madonnie w czasie jej europejskiej trasy. Jednak świat poznał Candy dzięki Prince'owi, który zaprosił ją do współpracy przy piosence "Partyman".

Po tym Candy została zaproszona przez Dave'a Stewarta - gitarzystę i producenta grupy Eurythmics - do nagrania partii saksofonu w utworze "Lilly Was Here", który okazał się chyba jej największym jak do tej pory przebojem. W 1990 roku kompozycja dostała się na 6. miejsce zestawienia w Wielkiej Brytanii, równocześnie okupowała pierwsze miejsce w Holandii.

Zanim Candy wydała debiutancki album, współpracowała jeszcze z Van Morrisonem, Arethą Franklin i Pink Floyd. Płyta "Saxuality" ukazała się w 1991 roku i odniosła sukces zarówno w Europie jak i za oceanem. Album zyskał status złotej płyty i był nominowany do Nagrody Grammy.

Dwa lata później ukazał się następny longplay Candy "Sax-a-Go-Go", zawierający między innymi utwór Prince'a "Sunday Afternoon". W roku 1994 Candy wydała płytę "Big Boy", a w następnym roku "Big Girl". Po trzech latach ukazał się kolejny solowy krążek artystki "For The Love of You". W roku 1998 na rynku pojawiło się pierwsze wydawnictwo typu the best of - "The best of Candy Dulfer". W 2002 roku roku Candy nagrała płytę razem z ojcem "Dulfer Dulfer", a w 2003 ukazał się jej solowy album "Right In My Soul". W międzyczasie nagrywała między innymi z Prince'em, Total Touch, Blondie i Maceo Parkerem.

