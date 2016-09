Valgeir Sigurðsson jest kompozytorem i producentem. Muzykę tworzy odkąd sięga pamięcią, a profesjonalnie zajmuje się nią od ponad dwóch dekad. Jego młodość, spędzona w małej islandzkiej wiosce, okazała się znakomitą pożywką dla jego samodzielnych nagrań, w których nieustannie szlifuje swój warsztat. Valgeir wydał już trzy solowe albumy.

Kariera Valgeira zaczęła się rozwijać na poważnie w roku 1998, gdy Björk zatrudniła go jako inżyniera i programistę do produkcji ścieżki dźwiękowej filmu "Tańcząc w ciemnościach" Larsa von Triera, monumentalnego projektu, który pozwolił Valgeirowi na połączenie jago pasji dla muzyki elektronicznej, orkiestrowej i filmowej. Piosenka "I’ve Seen It All", dueti Björk i Thoma Yorke, użyty w tej ścieżce dźwiękowej był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszej Piosenki Oryginalnej.

Nico Muhly, urodzony w 1981 roku jest wziętym amerykańskim kompozytorem, którego praca czerpie z wielu źródeł – od amerykańskiego minimalizmu, po anglikańską tradycję chóralną. Pisał dla Metropolitan Opera, Carnegie Hall, St. Paul’s Cathedral i wielu innych.

Pisał muzykę teatralną i filmową. Napisał muzykę do Broadway’owej "Szklanej Menażerii" z 2013 roku, a także do filmów – "Na śmierć i życie"; "Earl i ja, i umierająca dziewczyna" oraz laurata Oscara "Lektor".

Koncert zatytułowany Whale Watching będzie okazją, by z artystami Bedroom Community świętować dziesięciolecie wytwórni założonej przez Sigurðssona, Muhly’ego i Bena Frosta. Koncert wzajemnych inspiracji będzie mieszanką gatunków od kompozycji muzyki najnowszej przez propozycje sięgające korzeniami nurtu elektro-akustycznego, dojrzałą elektronikę aż po przepuszczony przez filtr nowoczesności skandynawski folk. Gatunkowa mieszanka, która doskonale oddaje współczesny świat i jego wielowymiarowość.