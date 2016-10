Bilety na koncert mają trafić do sprzedaży w najbliższy piątek. Grupa wystąpi 18 czerwca na Stadionie Narodowym, niemal dokładnie co do dnia w cztery lata po pamiętnym koncercie w tym samym miejscu 19 czerwca 2012 roku.

Zespół koncertuje po całym świecie promując ostatni album "A Head Full Of Dreams", który ukazał się 15 grudnia 2015 roku. Dlatego możemy być niemal pewni, że podczas występu usłyszymy ostatnie wielkie przeboje z "Hymn For The Weekend" oraz "Adventure of a Lifetime" na czele.

Coldplay w Warszawie świętować będzie też dwudziestolecie istnienia. Pierwsza płyta zespołu, którego frontmanem jest Chris Martin, czyli "Parachutes" ukazała się w 1999 roku. Od tamtego czasu to jeden z czołowych rockowych, a ostatnio i bardziej popowych zespołów świata.