Macy Gray powraca do Polski. Artystka o jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych głosów w historii muzyki wystąpi w Warszawie 7 marca 2017 roku promując swoją płytę "Stripped", która do sprzedaży trafiła 9 września 2016 roku. Miejscem koncertu będzie klub Stodoła.

Urodzona w Ohio Amerykanka zadebiutowała w 1999 roku albumem "Oh How Life Is". Pochodzący z pierwszej płyty utwór "I Try" stał się wielkim przebojem na całym świecie. Liczne nagrody (m.in. Grammy i MTV Awards) oraz liczba sprzedanych płyt, bo aż 25 mln kopii, są tylko potwierdzeniem jej niezwykłego sukcesu.

Warszawski koncert artystki będzie doskonałą okazją do zapoznania się z bardziej jazzowym obliczem Macy Gray podczas kameralnego występu w klubie Stodoła.

Przedsprzedaż biletów dla użytkowników www.LiveNation.pl rozpocznie się 6 października o godzinie 10:00.

Bilety w cenie od 189zł wejdą do sprzedaży w piątek, 7 października, o godzinie 10:00 na www.stodola.pl i www.LiveNation.pl