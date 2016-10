Koncert odbędzie się w Tauron Arenie 17 czerwca.

System Of A Down powstał w połowie lat dziewięćdziesiątych w Południowej Kalifornii. "Aerials", "Toxicity", "A.T.W.A.", "Chop Suey!", "B.Y.O.B." - to tylko kilka z największych hitów grupy, za ostatni z nich zespół otrzymał nagrodę Grammy w kategorii Best Hard Rock Performance.

Grupa ma na swoim koncie łącznie pięć albumów studyjnych. Debiutancki, zatytułowany po prostu "System Of A Down", światło dzienne ujrzał w 1998 roku - w Stanach pokrył się platyną, a w Kanadzie złotem. Następnie ukazały się "Toxicity" i "Steal This Album!" Ostatnie propozycje grupy to Mezmerize i Hypnotize – obie z 2005 roku.

Przedsprzedaż biletów w cenach od 249 zł startuje 12 października o 10.00 na LiveNation.pl i potrwa do 13 października do 10.00. Sprzedaż startuje 14 października o 10.00.