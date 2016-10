Pojawienie się - jako bohatera wieczoru - Davida Bowiego jako bohatera wieczoru na festiwalu filmowym nie jest przypadkowe. Dla wielu jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki miał też sporo znaczących ról filmowych, by wspomnieć tylko o "Człowiek, który spadł na ziemię", "Zwyczajny żigolo", "Labirynt" czy "Zoolander"

Koncert, który odbędzie się podczas zakończenia 14. edycji Tofifest, 22 października, będzie pierwszym w naszym kraju hołdem polskich artystów dla prekursora wielu gatunków muzyki: glam rocka, art rocka, dance popu, punku i muzyki elektronicznej. Ale nie tylko muzyki.

- Pomysł zorganizowania koncertu w hołdzie Davidowie Bowie nasunął mi się w naturalny sposób. On łączył w sobie talent muzyczny i aktorski. Należał nie tylko do świata muzyki, ale także do świata kina – mówi pomysłodawczyni wydarzenia, Kafka Jaworska, dyrektorka Tofifest.