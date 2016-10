- Poza Loganem Richardsonem wszyscy artyści tegorocznej 14. edycji festiwalu wystąpią w Polsce po raz pierwszy – poinformowała koordynator Sopot Jazz Festival 2016, Hanna Kożuchowska.

Podkreśliła, że w tym i następnym roku kierownikiem artystycznym sopockiej imprezy jest Greg Osby. - Ułożył on program festiwalu oraz był odpowiedzialny za dobór artystów z całego świata - wyjaśniła.

Greg Osby uważany jest za muzyka, który wywarł znaczące piętno na współczesnym jazzie. Ceniony jest m.in. za swoje wnikliwe i innowacyjne podejście do jazzowej kompozycji. Występował i nagrywał z największymi gwiazdami, takimi jak Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Jack DeJohnette, Chick Corea, Freddie Hubbard, The Grateful Dead, Woody Shaw i Jim Hall. Nagrał 15 albumów dla legendarnego Blue Note Records. W 2008 r. Osby uruchomił własną wytwórnię, "Inner Circle Music", która promuje wielu najzdolniejszych artystów z całego świata.

Sopot Jazz Festival 2016 rozpocznie się w czwartek, 13 października, na sopockiej scenie kameralnej Teatru Wybrzeże koncertem wokalistki Emilie Weibel. Pochodząca z francuskiej części Szwajcarii artystka rezyduje obecnie w nowojorskim Brooklynie. Podczas występu dołączy do niej polska wokalistka jazzowa Urszula Dudziak.

Kolejnym wykonawcą pierwszego dnia festiwalu będzie pochodzący z Portugalii zaledwie 23-letni, a już powszechnie rozpoznawalny wśród europejskich akordeonistów Joao Barradas. Zagra ze swoim trio w składzie: Andre Rosinha (kontrabas) i Bruno Pedroso (perkusja).

Na kolejne dwa dni festiwal przeniesie się do wnętrz sopockiego Grand Hotelu.

W piątkowy wieczór zaplanowano trzy koncerty. Jako pierwszy zaprezentuje się projekt muzyczny firmowany przez dwóch liderów, pochodzącego z Norwegii klarnecisty Feliksa Peikli i amerykańskiego wibrafonisty Joe Doubledaya, znanych z europejskich i nowojorskich scen. Podczas festiwalu zagrają jako kwintet w składzie: Luca Filastro na fortepianie, Jens Fossum na kontrabasie i Mauro Mengotto na perkusji.

Następnie przed publicznością pojawi się duet, który tworzą Sara Serpa używająca głosu jak instrumentu oraz gitarzysta Andre Matos. Oboje urodzili się i wychowali w Portugalii, ale spotkali się i połączyli swe twórcze siły w Bostonie w 2003 roku. Pięć lat później przenieśli się do Nowego Jorku.

Na zakończenie drugiego dnia usłyszeć można będzie jeden z nielicznych na świecie i pierwszy w Polsce improwizujący kwartet smyczkowy Atom String Quartet, który tworzą skrzypkowie Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński, altowiolista Michał Zaborski oraz wiolonczelista Krzysztof Lenczowski.

W sobotę, w ostatnim dniu festiwalu zagra trio rezydującego w Nowym Jorku greckiego kontrabasisty Petrosa Klampanisa, do którego dołączy wybitny saksofonista altowy Zbigniew Namysłowski.

Petros Klampanis dorastał na greckiej wyspie Zakynthos. Aby realizować swoje muzyczne pasje porzucił studia politechniczne w Atenach i w 2005 roku rozpoczął studia gry na podwójnym basie w Konserwatorium w Amsterdamie. W 2008 roku ukończył natomiast studia w Aaron Copland School of Music w Nowym Jorku, gdzie obecnie mieszka.

W finałowym zaś koncercie miłośnicy jazzu usłyszą przedstawiciela legendarnej amerykańskiej wytwórni Blue Note - Logana Richardsona, który do współpracy zaprosił polskie trio młodej generacji Dominik Wania/ Max Mucha/ Dawid Fortuna.