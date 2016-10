Okoliczności powstania nowej płyty wyjaśnił w wywiadzie dla nas Piotr Rogucki, który powiedział m.in. "Byliśmy wyczerpani, ale podjęliśmy próbę uratowania zespołu. Powiedzieliśmy sobie: albo stawiamy wszystko na jedną kartę, otwieramy oczy i patrzymy na to, jak wygląda współczesny świat muzyczny i ryzykujemy, albo po prostu się rozstańmy, bo dłużej tak trwać nie było sensu"

Zespół będziecie mogli zobaczyć w tych miastach:



21.10.2016 – SOPOT – Scena

23.10.2016 – WROCŁAW – Zaklęte Rewiry

27.10.2016 – KRAKÓW – Kwadrat

28.10.2016 – KIELCE – Grand Hotel Music Club

29.10.2016 – TYCHY – Underground Pub

05.11.2016 – WARSZAWA – Stodoła + BESIDES

11.11.2016 – KATOWICE – Megaclub + BESIDES

12.11.2016 – RZESZÓW – Life House + BESIDES

13.11.2016 – LUBLIN – Shine

18.11.2016 – SZCZECIN – Słowianin + BESIDES

26.11.2016 – TORUŃ – Od Nowa

02.12.2016 – BIAŁYSTOK – Gwint

03.12.2016 – OLSZTYN – CEiIK + BACKWARD RUNNERS

04.12.2016 – GDAŃSK – Parlament

08.12.2016 – POZNAŃ – MTP Hala 2 + BESIDES

09.12.2016 – ZIELONA GÓRA – Kawon

10.12.2016 – ZABRZE – CK Wiatrak + BESIDES

11.12.2016 – ŁÓDŻ – Wytwórnia + BESIDES + BACKWARD RUNNERS