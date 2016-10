Urodzony w Londynie muzyk, jako 19 latek wyemigrował do Paryża, gdzie przez lata grywał w metrze oraz barach standardy Niny Simone, Cohena i Brela. Z czasem zdobył wielkie uznanie w paryskim środowisku, by po premierze albumu "At Least For Now" podbić światowe sceny. Uhonorowany „francuskim Grammy” czyli nagrodą "Victoires de la Musique" oraz prestiżowym brytyjskim wyróżnieniem 'Mercury Award", występuje w najwspanialszych salach koncertowych świata. Liczne grono oddanych fanów zdobył również w Polsce. W tym roku wystąpił m. in na antenie "Trójki" w Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej oraz z Kwintetem Smyczkowym Polskiej Orkiestry Radiowej jako gość specjalny podczas Gali Fryderyków.

Bilety kosztują 120 złotych, są już dostępne w tradycyjnych punktach sprzedaży.