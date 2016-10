Sophie Ellis-Bextor to jedno z najważniejszych nazwisk w świecie muzyki pop. Artystce największą popularność przyniosły taneczne przeboje , takie jak "Murder On The Dancefloor", "Me And My Imagination", czy "Music Gets The Best Of Me". Wokalistka pojawia się gościnnie w singlach "Groovejet (If This Ain"t Love)” ze Spillerem, "Not Giving Up On Love” z Arminem Van Buurenem czy "Can"t Fight This Feeling” z Juniorem Calderą.

W 2014 roku Sophie Ellis-Bextor postanowiła ukierunkować kolejny album "Wanderlust” na nieco bardziej alternatywną ścieżkę – płyta odbiega od wcześniejszych, bardzo tanecznych przebojów. Wydany w tym roku krążek "Familia” jest kontynuacją muzycznej drogi wokalistki, ale pierwszy w Polsce koncert będzie okazją do wysłuchania hitów ze wszystkich etapów kariery tej wokalistki.