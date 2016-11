Laura Pergolizzi, znana publiczności jako LP to wokalistka i kompozytorka, która zasłynęła współpracą z takimi artystami jak Rihanna czy Rita Ora, jednak prawdziwą sławę przyniosły jej własne utwory, w tym tegoroczny superprzebój "Lost On You".

LP urodziła się i mieszka w Nowym Jorku, gdzie karierę muzyczną rozpoczęła w 1998 roku. W 2001 nakładem wytwórni Koch Records ukazał się debiutancki album artystki, "Heart-Shaped Scar". Trzy lata później światło dzienne ujrzała kolejna płyta, z której pochodzi utwór "Wasted", wybrany do czołówki amerykańskiego serialu "Daleko od domu". Równocześnie artystka rozpoczęła współpracę kompozytorską z innymi muzykami, czego efektem były utwory pisane dla największych gwiazd - "Cheers" Rihanny, "Beautiful People" Christiny Aguilery czy "Red" Cher. Do swoich nagrań powróciła w 2014. Wydała wtedy trzeci album "Forever for Now", magazyn Vouge mianował LP "Artystką Tygodnia", a singiel "Into The Wild" został wykorzystany w kampanii reklamowej jednego z banków.

Czytaj więcej EP od LP, czyli krótka płyta pop z samymi przebojami

W tym roku ukazała się EP-ka artystki, która szturmem wdarła się na zagraniczne i polskie listy przebojów. Zawiera ona przebojową piosenkę "Muddy Waters", wykorzystaną w głośnym serialu stacji Netflix "Orange Is The New Black" oraz "Lost On You" - utwór, który niespodziewanie stał się jednym z największych hitów 2016 roku! "Lost On You" zdobył szczyty list przebojów w wielu europejskich krajach, trafił także na trzecie miejsce Hype Machine's Popular Charts oraz na szóste miejsce Spotify Viral Charts już w tygodniu debiutu.

Bilety na koncert poznański już w sprzedaży, bilety na koncert warszawski w sprzedaży od piątku 4 listopada.