Miło nam poinformować, że w związku z ogromnym zainteresowaniem fanów, artystka zagra jeszcze jeden koncert w Polsce - ogłosiło dziś Live Nation, organizator występu.

I dlatego Ariana Grande ogłosiła właśnie drugi koncert w Polsce w ramach trasy The Dangerous Woman Tour. Bilety w cenie od 199 zł wejdą do sprzedaży 4 listopada o godzinie 10:00 na LiveNation.pl.

W przeciągu niecałego roku, Ariana Grande znalazła się dwukrotnie na szczycie Billboard Top 200 – z albumem "Yours Truly" i kolejnym, wydanym w 2014 roku, "My Everything". Pokryty platyną album „My Everything" zdobył nominację do nagrody GRAMMY w kategorii „Best Pop Vocal Album", a pochodzący z niego megahit "Problem" pokrył się wielokrotną platyną w wielu europejskich krajach.

Po wydaniu singla „Problem", Ariana stała się "najmłodszą kobietą, której utwór sprzedał się w liczbie 400 tysiącach egzemplarzy w pierwszym tygodniu". Singiel okazał się również 5. najlepiej sprzedającym się kobiecym singlem digitalowym oraz 9. najlepiej sprzedającym się w historii.

W 2016 roku Ariana zaprezentowała ciepło przyjęty przez krytyków album "Dangerous Woman", promowany przez singiel o tym samym tytule, który zdobył pierwsze miejsce na obu listach iTunes – Overall Top Songs Chart I Top Pop Songs Chart – w kilka minut po premierze.

Dziś jest jedną z najchętniej słuchanych artystek na Spotify’s Top 10 z ponad 28 milionami odtwarzanych piosenek w miesiącu.