Pomiędzy majem, a lipcem Aerosmith zagrają serię koncertów - zaczną 17 maja w Tel Avivie, a zakończą 5 lipca w Zurychu. Bilety w cenach od 249 złotych trafią do sprzedaży 18 listopada, wcześniej będą dostępne dla członków fan clubu.

Wyróżnieni przez Rock & Roll Hall Of Fame, sprzedali ponad 100 milionów albumów, zdobyli niezliczoną ilość nagród (w tym cztery nagrody Grammy, osiem American Music Awards, sześć Billboard Awards i dwanaście MTV Awards). Przez ostatnie 45 lat członkowie Aerosmith – Steven Tyler, Joe Perry, Joey Kramer, Tom Hamilton i Brad Whitford – zdobyli 95 złotych, platynowych i multiplatynowych certyfikatów od RIAA za albumy, single i teledyski (najlepszy wynik jaki kiedykolwiek osiągnął zespół z USA).

W całej swojej karierze, Aerosmith są na czele świata rocka. Od wczesnych hitów takich jak Dream On, Sweet Emotion, Toys In The Attic i Back In The Saddle, przez definiujące gatunek Walk This Way (Aerosmith z gościnnym udziałem Run DMC), po największe hity jak Janie’s Got A Gun, Cryin’, Dude Looks Like A Lady, Love Is An Elevator i I Don’t Want To Miss A Thing, Aerosmith jest bezsprzecznie jednym z tych zespołów, które trzeba zobaczyć.