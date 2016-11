Podczas wieczoru specjalnego w Muzeum POLIN jeden z najpopularniejszych kwartetów smyczkowych na świecie zagra utwory, napisane m.in. przez Avivę Kopelman, Dmitrija Yanov-Yanovskiego, Steve'a Reicha czy Bryce'a Dessnera.

Na scenie Muzeum POLIN chcemy przede wszystkim pokazywać, jak różnorodny i bogaty jest świat muzyki żydowskiej. Przemierzanie go z Kronos Quartet będzie dla nas prawdziwym zaszczytem - ocenił Kajetan Prochyra, kurator sceny muzycznej Muzeum. Jak zapowiedział, usłyszymy muzykę głęboko zakorzenioną w żydowskiej tradycji, jak hymn Sim Shalom, pochodzącego z Kielecczyzny kantora Altera Yechiel Karniola w aranżacji amerykańskiej kompozytorki Judith Berkson, a także ikoniczny utwór Steve'a Reicha Different Trains.

- Równie ekscytująca będzie prezentacja utworów mniej znanych twórców, takich jak izraelska kompozytorka Aviva Kopelman czy pochodzący z Azerbejdżanu Dmitri Yanov-Yanovski. Fakt, że Kronos Quartet zamówił u nich utwory stanowi gwarancję najwyższego muzycznego i konceptualnego poziomu tych dzieł - podkreślił.

W programie środowego koncertu znalazły się także prace, autorstwa Bryce'a Dessnera - znanego z występów w indie-rockowej grupie The National - Michaela Gordona, współtwórcy kolektywu artystycznego Bang On A Can, a także utwory Osvaldo Golijova i Gustavo Santaolalli.

Kronos Quartet - założony w 1973 r. przez skrzypka Davida Harringtona - poza kręgami słuchaczy muzyki klasycznej zasłynął dzięki sukcesowi ścieżki dźwiękowej filmu "Requiem dla snu" (2000) w reżyserii Darrena Aronofskyego, w której powstaniu kwartet wziął udział (w 2006 r. Kronos Quartet zagrał na ścieżce dźwiękowej do innego dzieła Aronofskiego pt. "Źródło").

Formacja, wykonująca głównie kompozycje takich twórców jak m.in. Dymitr Szostakowicz, Alan Berg, Anton Webern, do swojego repertuaru włączyła również dzieła współczesnych artystów - m.in. Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutosławskiego, Steve'a Reicha, Henryka Mikołaja Góreckiego, Arvo Paerta czy Philipa Glassa.

Współpracowała także z takimi muzykami, jak David Bowie, Bjoerk, Sigur Ros, Tom Waits, Paul McCartney, jak również z poetą Allenem Ginsbergiem. Muzycy - Kronos Quartet znany jest także ze stałości składu - flirtowali także z jazzem i rockiem, adaptując piosenki m.in. Theloniousa Monka, Charlesa Mingusa, Ornette'a Colemana i Jimi'ego Hendrixa.

Aktualnie Kronos Quartet tworzą: David Harrington (skrzypce), John Sherba (skrzypce), Hank Dutt (altówka), Sunny Yang (wiolonczela).