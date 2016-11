- Pozwoliliśmy sobie w tym roku zaprezentować wyjątkowo wyrafinowany repertuar, bo wiemy, że bielska publiczność go doskonale przyjmie, bo jest na to przygotowana. (…) Wszystkie produkcje miały w najpoważniejszych periodykach wybitne recenzje, począwszy od New York Times'a po fachowe czasopisma. (…) Zagrają muzycy, którzy nagrywają dla charyzmatycznej wytwórni ECM – powiedział dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Stańko.

- Programowe spektrum tegorocznej Jazzowej Jesieni rozciąga się od argentyńskiego, etnicznego jazzu wirtuoza bandoneonu Dina Saluzziego, przez elektroniczno-elektroakustyczne poszukiwania duetu Food, nowojorski, loftowy klimat prezentowany przez Tomasza Stańkę z zespołem w składzie David Virelles, Reuben Rogers i Marcus Gilmore, aż po otwarte formy i rasowe free Craiga Taborna – podkreśliła Iwona Kamińska-Gosk, odpowiedzialna za kontakty z mediami.

Otwierający festiwal bandoneonista, kompozytor i improwizator "Dino" Saluzzi zaprezentował utwory z albumu "El Valle de la Infancia", którym powrócił do swoich korzeni. Argentyńczyk urodził się w rodzinie muzyków folkowych.

W piątek ze specjalnym projektem Ensemble Koloussus, promującym płytę "The Distance", wystąpi Michael Formanek. Krążek znalazł się wśród dziesięciu najlepszych miesięcznika Downbeat. Będzie to jedyny jego koncert tego jazzmana w Europie. Muzyk wystąpi z kilkunastoosobowym zespołem. Występ Formanka poprzedzi koncert pianisty Craiga Taborna, okrzykniętego przez Downbeat jednym z "wizjonerów obecnej fali".

Na scenie Bielskiego Centrum Kultury zagoszczą też gwiazdy międzynarodowej jazzowej sceny młodego pokolenia. To przede wszystkim kwartet trębacza Avishaiego Cohena, który w Bielsku-Białej zaprezentuje najnowszy album, będący zarazem jego debiutem w wytwórni ECM, "Into the Silence".

Tradycyjnie w nowym projekcie wystąpi dyrektor artystyczny Jazzowej Jesieni Tomasz Stańko ze swym nowojorskim kwartetem. "Nowy skład kwartetu oraz premierowy materiał, który ukaże się na płycie ECM w 2017 r. - tak oto brzmi wysublimowany loftowy jazz wprost ze stolicy światowej muzyki" – zapowiedziała Iwona Kamińska-Gosk.

Festiwal zwieńczy niedzielny koncert jazzu tradycyjnego. Wystąpią Paul Jones i Digby Fairweather z zespołem Half Dozen.

Bielska Jesień Jazzowa jest jednym z najistotniejszych krajowych wydarzeń tego gatunku muzyki. Podczas 13. lat działalności na scenie Bielskiego Centrum Kultury wystąpili m.in. John Scofield, Ornette Coleman, Chick Corea, John McLaughlin, Jan Garbarek, Cecil Taylor, Joe Lovano, Carla Bley, Tom Harrell, Eliane Elias, Egberto Gismonti oraz w wielu "wcieleniach", Tomasz Stańko.