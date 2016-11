Powraca Metal Hammer Festival. Najnowsza edycja odbędzie się 21 lipca w katowickim Spodku, headlinerem festiwalu będzie jeden z najbardziej charyzmatycznych i kontrowersyjnych artystów sceny muzycznej - Marilyn Manson.

Marilyn Manson to sceniczny pseudonim Briana Warnera, który w 1989 roku wraz ze Scottem Putesky (Daisy Berkowitz) stworzył zespół początkowo działający pod nazwą Marilyn Manson & the Spooky Kids, a który wkrótce przemianowany został na Marilyn Manson. Grupa zadebiutowała w 1994 roku za sprawą płyty "Portrait of an American Family", ale prawdziwy sukces zespół odniósł z następnym albumem, który ukazał się w 1996 roku, "Antichrist Superstar", płyta ta znalazła 7 mln nabywców na całym świecie. Kolejne albumy ugruntowały pozycję Mansona nie tylko jako świetnego muzyka, ale i najbardziej szokującego artysty na muzycznej scenie. Dotychczasową dyskografię grupy zamyka płyta "The Pale Emperor" z 2015 roku. Marilyn Manson na całym świecie sprzedał ponad 50 mln płyt, w samych tylko Stanach 8 studyjnych płyt znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się tytułów. W 2003 roku Manson został uznany przez MTV za 'jedynego prawdziwego artystę dzisiejszych czasów".

Najnowsza edycja MHF odbędzie się już po raz ósmy, a dotychczas na festiwalu wystąpiły takie gwiazdy jak m.in. TOOL, Korn czy Judas Priest.

Ceny biletów w przedsprzedaży/ w dniu koncertu:

Loża - 375/ 395 zł

Sektory czerwone H, J – 250/ 270 zł

Sektory czerwone + sektory niebieskie do X rzędu – 200/ 220 zł

Sektory niebieskie od XI rzędu – 170/ 190 zł

Płyta – 190/ 201 zł

Bilety w sprzedaży dostępne będą od środy, 23 listopada.