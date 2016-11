Fani muzyka niedawno dowiedzieli się, że zagra on 27 marca 2017 roku koncert na Torwarze w Warszawie. Materiał z nowego albumu pt. "57th & 9th" zaprezentuje jednak wcześniej w Toruniu. Wydarzenie nie będzie biletowane, a wezmą w nim udział właściciele specjalnych wejściówek.

Dystrybucja 200 zaproszeń, którymi dysponować będzie samorząd województwa, odbędzie się za pomocą mediów regionalnych - informuje w specjalnym oświadczeniu Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Występ Stinga w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki zostanie zarejestrowany i wyemitowany w Nowy Rok przez Telewizję Polską. Współorganizatorami wydarzenia są Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Torunia. Przed brytyjskim muzykiem wystąpi Anna Maria Jopek.

Premiera nowej płyty Stinga miała miejsce 11 listopada. Poprzedni studyjny album artysty pt. "The Last Ship" ukazał się w 2013 roku. Muzyk w ramach działalności w zespole The Police i solowej kariery wydał już kilkadziesiąt płyt oraz singli – studyjnych i koncertowych. Na scenie aktywny jest już od pięciu dekad.

Na nowej płycie Stinga poruszone są wątki autobiograficzne, a także kwestie dotyczące współczesnego świata m.in. związane z problemem uchodźców, z którym boryka się Europa. Muzyk, po latach przerwy, znów prezentuje się fanom w odsłonie rockowej.