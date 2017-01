The xx przyjedzie do Polski, by promować album "I See You" (więcej o płycie przeczytacie jutro w Dzienniku Gazecie Prawnej).

To już ósmy zapowiedziany na festiwalu gość. Na razie line-up, czyli rozkład koncertów i gwiazd wygląda następująco.

Środa, 28 czerwca

Orange Main StageJames Blake

Radiohead

Czwartek 29 czerwca

Orange Main StageG-Eazy

Foo Fighters

Piątek, 30 czerwca

Orange Main StageMac Miller

The Weeknd

Prophets of Rage

Sobota, 1 lipca

Orange Main Stage

The xx

Bilety są w sprzedaży - kosztują odpowiednio. Karnet czterodniowy: 559 złotych, karnet czterodniowy z polem namiotowym 639 złotych.

Można tez kupić karnety weekendowe, na piątek i sobotę. Ich ceny to 369 złotych wejściówka, 429 złotych cena z polem namiotowym.