Punkrockowy zespół z Kalifornii krążek „Revolution Radio” wypuścił w październiku zeszłego roku. Album został nagrany po czteroletniej przerwie, po zawirowaniach w życiorysach członków tria związanych z poważnymi chorobami i wyczerpującej trasie. Jak mówi frontman Billie Joe Armstrong w wywiadzie dla „Rolling Stone’a”, nowy album opowiada m.in. o współczesnym chaosie i jego mrocznych skutkach. Płyta szybko znalazła się na szczycie list Billboard 200, hitów na Wyspach i wielu innych krajach. Album wyprodukowany przez sam zespół zebrał też dobre recenzje. W setliście tria znalazło się kilka numerów z „Revolution Radio”, ale też wiele starych kawałków i covery. Muzycy wykonują miksy m.in. klasycznych kompozycji z repertuarów takich gigantów jak The Beatles, The Rolling Stones czy Ramones. Do tego grają kawałki ze swoich najbardziej rozpoznawalnych płyt, które sprzedały się w kilkunastu milionach egzemplarzy, jak „Dookie” z 1994 roku z przebojem „When I Come Around” czy z późniejszego o 10 lat „American Idiot” z singlowymi hitami „Boulevard of Broken Dreams” czy tytułowym. Dotychczas tych 12 studyjnych płyt przyniosło im niemal sto nagród, w tym pięć Grammy, i ponad 200 nominacji. Największą nagrodą było chyba jednak wprowadzenie ich w 2015 roku do zaszczytnego Rock and Roll Hall of Fame. Łącznie sprzedali ponad 80 mln płyt. Doczekali się nawet broadwayowskiego musicalu. „American Idiot” zadebiutował na scenie w 2010 roku. Green Day od lat słyną z energicznych koncertów i taki na pewno będzie ich najbliższy w Krakowie. Muzycy wracają do nas po trzech latach od ostatniego, udanego występu w Łodzi. W Krakowie supportować ich będzie amerykański skapunkowy band The Interrupters. Kwartet, z trójką braci w składzie, o pięcioletnim stażu zaprezentuje materiał z najnowszej płyty „Say It Out Loud”.

Plan dnia:

17.30 - otwarcie bramek TYLKO dla posiadaczy biletów na Płytę Early Entrance

18.00 - otwarcie bramek

19.00 - The Interrupters

20.00 - Green Day (koncert planowany jest do 23.00!)

Bramki:

Brama 1 - wchodzą tylko posiadacze biletów na trybuny

Brama 3 - wchodzą tylko posiadacze biletów na trybuny

Wejście Load Dock - wchodzą tylko posiadacze biletów na Płytę A i B oraz Płytę Early Entrance

Posiadacze biletów na Płytę EE po wejściu przed Load Dock wchodzą do szatni w Małej Hali, a na płytę wchodzą przez wejście przy sektorach A5-A6

Szatnia:

Szatnie dostępne będą na korytarzu obiektu (poziom A) przy wszystkich bramach i dodatkowo dla ludzi z poziom płyty na Małej Hali TAURON Areny Kraków, (cena: 3 zł, bagaż: 10 zł)

Parking:

Dostępny będzie podziemny parking (ul. S. Lema 7) w cenie 30 zł (samochody osobowe) i 100 zł (autokary). Parking w dniu koncertu czynny będzie od godz. 16.30, a bilety na parking zakupić można w dniu dzisiejszym (20.01) poprzez stronę www. eventim.pl, natomiast w dniu jutrzejszym (21.01) w kasie przy wjeździe na parking.

Uwaga! W dniu koncertu (21.01) wjazd na parking ogólnodostępny (płatny) będzie możliwy od strony ul Lema:

– osoby jadące od strony al. Pokoju – na pierwszych światłach należy skręcić w prawo,

– osoby jadące od strony al. Jana Pawła II – na drugich światłach należy skręcić w lewo.

Parking zewnętrzny na płycie górnej nie będzie dostępny.

Osoby które zakupiły online bilet parkingowy dla samochodów z LPG, parkują na miejscach dla autokarów.