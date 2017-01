Widowisko przygotowane z okazji przypadającej w tym roku 700. rocznicy lokacji Lublina, pokazane zostanie 28 i 29 stycznia w tutejszym Centrum Spotkania Kultur.

"Zakochani w Lublinie" to kantata jazzrockowa, którą skomponował Tomasz Momot, mieszkający w Lublinie od kilkunastu lat. "To koncert dla mnie wyjątkowy. Oprócz solistów, mam nadzieję, uda mi się połączyć grono muzyków lubelskich, którzy grają w filharmonii, szkołach muzycznych, orkiestrach dętych. To jest dla mnie wartość bezcenna" – powiedział Momot.

Główne partie wokalne wykonają znani artyści związani z Lublinem: piosenkarka, wokalistka zespołu Bajm - Beata Kozidrak i wieloletni wokalista Budki Suflera (zespół zakończył działalność w 2014 r.) Krzysztof Cugowski. Wystąpią też Urszula, Natalia Wilk, Piotr Cugowski, Lubelska Federacja Bardów oraz chóry lubelskich uczelni.

Libretto do kantaty napisał lubelski bard Jan Kondrak. - Dla mnie najważniejsze było, żeby pokazać w pieśniach węzłowe zdarzenia historii miasta. Te węzłowe wydarzenia oprócz aktu lokacji miasta były dwa - podpisanie aktu Unii Lubelskiej (1569) i nie dość jeszcze znany Lubelski Lipiec '80 (fala strajków na Lubelszczyźnie w 1980 r., poprzedzających sierpniowe protesty na Wybrzeżu) – powiedział Kondrak.

Artysta podkreślił, że teksty były tworzone z myślą o konkretnych wykonawcach i zostały napisane tak, aby "mieściły się w ich dotychczasowym scenicznym emploi, były zgodne ze sposobem ich postrzegania przez publiczność".

Rolę koryfeusza pełni w kantacie Krzysztof Cugowski. Do historii Lubelskiego Lipca ’80 nawiązywać będzie śpiewana przez niego pieśń pt. "Jeźdźcy w sztormie". Cugowski zaśpiewa też pieśń pt. "Sen o…" pomyślaną "jako marzenie senne o idealnym mieście, w jakim chciałoby się żyć" - wyjaśnił Kondrak.

Szczególny utwór ma wykonać Beata Kozidrak, piosenkarka która w wielu wywiadach podkreślała swoje związki z Lublinem i poczucie zakorzenienia w tym mieście, Dlatego Kondrak napisał dla niej pieśń, w której młoda dziewczyna wspomina dom rodzinny i zaprasza wszystkich "do popatrzenia na świat oknami jej kamienicy". "Zapraszamy przy pomocy pieśni pani Beaty do odwiedzenia Lublina i spróbowania odszukania tej tajemnicy - kamienicy, w której wychowała się bohaterka” – powiedział bard.

Do wydarzeń związanych z Unią Lubelską – aktu, na mocy którego powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów - nawiązywać będzie utwór, który wykona Lubelska Federacja Bardów. Kondrak zapowiedział, że będzie to pieśń wojskowa.

Widowisko ma zakończyć się lirycznym apelem: "podajmy sobie ręce, zróbmy sobie miasto".

Obchody 700. rocznicy lokacji Lublina będą trwały cały rok. Zaplanowano wiele imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych. Wśród nich m.in. premiera filmu Juliusza Machulskiego "Volta", którego akcja rozgrywa się w Lublinie; 40. Europejska Konwencja Żonglerska; Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon, w także rozgrywki sportowe - Euro 2017 w kategorii do lat 21.

Lokacji Lublina na prawie magdeburskim dokonał w 1317 r. książę Władysław Łokietek. Lokacja nadawała określone prawa mieszkańcom m.in. samorząd, ustalała zasady handlowania, urządzania targów i jarmarków. Łokietek nadał miastu 100 łanów gruntów ornych, czyli około 2,5 tys. hektarów, zwolnił mieszkańców z opłat i czynszów na 20 lat. Akt lokacyjny był obowiązującym prawem, na podstawie którego Lublin funkcjonował do końca XVIII w. Oryginalny dokument przywileju lokacyjnego Lublina znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie.