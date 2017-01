Zespół przyjedzie do Polski w ramach europejskiej trasy koncertowej "Images, Words & Beyond" i w nawiązaniu do tego, jak nazwane jest tournee Dream Theatre wykona wszystkie utwory z płyty "Images And Words". Podczas koncertu nie zabraknie także największych hitów grupy.

Premiera płyty miała miejsce 7 lipca 1992 roku. Słynny album został wyprodukowany przez Davida Pratera. Była to pierwsza płyta z wokalistą Jamesem LaBrie.

Bilety trafiły już do sprzedaży - oto ich ceny:

- 579zł - Premium

- 279zł - Back Field

- 579zł - Loża

- 279zł 229zł, 179zł, 149zł - Trybuny