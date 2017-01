Zespół powraca zatem do Warszawy - wystąpił tu 13 czerwca 2014 roku, także podczas Orange Warsaw Festival. Formacja zagrała też dwukrotnie na festiwalu Open'er.

Kings of Leon wystąpią 2 czerwca i dołączają do artystów, których przybycie na warszawski festiwal już wcześniej potwierdzono: Imagine Dragons oraz Justice. Bilety na Orange Warsaw Festival są już do kupienia, ich regularna cena wynosi 379 złotych. Są też zniżki dla abonentów sponsora tytularnego, można też kupić bilety jednodniowe. cała impreza potrwa w tym roku dwa dni, w pierwszy czerwcowy weekend (2-3 czerwca 2017).

Kings Of Leon to rodzinna firma - zespół nazywany jest nawet złośliwie "3 + 1", ze względu na to, że tworzy go trzech braci i kuzyn. Grupa znana jest z delikatnego rocka, z delikatnymi wpływami country (pochodzi z Nashville). Ma na swoim koncie siedem albumów studyjnych - ostatni z nich "Walls" został wydany w 2016 roku.