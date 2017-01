Bilety na koncert są już w sprzedaży - kosztują 59 złotych. W dniu koncertu, jeśli będą dostępne będą droższe o 11 złotych.

Mona to amerykański zespół rockowy z Nashville. O grupie zrobiło się głośno kiedy dzięki singlowi "Listen to Your Love" wydanemu w grudniu 2010 roku weszli na listę nominowanych w plebiscycie BBC Sound of 2011, a zespół zgarnął nagrodę MTV Awards w kategorii Brand New for 2011. W skład zespołu wchodzą Nick Brown – wokal/klawisze/gitara, Vince Gard – perkusja, Zach Lindsey – gitara basowa, Jordan Young – gitara, a swoją nazwę Mona zawdzięcza babci wokalisty.

W maju 2011 roku w Wielkiej Brytanii ukazał się ich debiutancki album zatytułowany po prostu "Mona". Płyta powstała w ich piwnicy w Nashville. Jego produkcją zajął się Rich Costey (Foo Fighters, Muse, Arctic Monkeys), a wydana została nakładem wytwórni ZoinNoiz Recordings/Island Records. Formacja Mona jest często porównywana do Kings Of Leon, którym towarzyszyła podczas kilku letnich koncertów. Zespół wystąpił również na najważniejszych festiwalach: Glastonbury, Reading/Leeds, Coachella czy Lollapalooza. Obecnie zespół to pięcioosobowy skład. W październiku ubiegłego roku wydali EP-kę "In The Middle", a nad trzecim już wydawnictwem muzycy współpracowali z nową wytwórnią.