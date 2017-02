Informacja jest już potwierdzona przez organizatorów, którzy podali ją na swojej ścianie na Facebooku. Znana jest data występu - 6 lipca - nie znamy jeszcze lokalizacji cen biletów. Te zapewne rozejdą się natychmiast, bo Kamasi Washington to artysta, który bardzo szybko został zaliczony do najważniejszych we współczesnej muzyce.

Kamasi Washington gra na saksofonie od dzieciństwa. Ma 36 lat i tak naprawdę na swoim koncie ma tylko jeden album (jeśli nie liczyć krążków wydanych w niskim nakładzie własnym sumptem). Płyta "The Epic" to dla wielu dzieło monumentalne - trwa prawie trzy godziny i mimo, że momentami zawiera bardzo wymagające jazzowe kompozycje, zaliczone zostało do najważniejszych albumów wydanych w 2015 obok płyt wielkich gwiazd muzyki rozrywkowej. Kamasi nagrał go ze swoimi przyjaciółmi-muzykami (ich trupa nazywa się West Coast Get Down, należy tez do niej m.in. Stephen "Thundercat" Bruner). Jak opowiadał, zaprosił ich do przysposobionego na studio opuszczonego kina, gdzie artyści zamknęli się na kilka tygodni. Przez cały ten czas pracowali od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora.

Kamasi znany by też ze współpracy z wielkimi gwiazdami. Grał na płytach takich artystów jak Herbie Hancock, Lauryn Hill, Nas, Snoop Dogg, Chaka Khan, Flying Lotus.