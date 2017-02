Muzyk spotka się także z festiwalową publicznością nie tylko na scenie katowickiego "Spodka", ale także podczas gitarowej kliniki.

Był jedynym białym muzykiem w Red Hot Louisiana Band – formacji założonej przez gwiazdę zydeco Cliftona Cheniera. Współpracował również z ojcem chrzestnym brytyjskiego bluesa Johnem Mayallem, jego gitarę słychać na solowej płycie Marka Knopflera "Golden Heart" oraz koncertowym wydawnictwie eks-lidera Dire Straits "A Night In London". Od 2004 roku zapraszany jest przez Erika Claptona do występów na jego festiwalu Crossroads – skupiającego tuzy współczesnego bluesa. Zresztą Clapton określił niegdyś Landretha mianem "jednego z najbardziej zaawansowanych technicznie gitarzystów na świecie".

Sonny Landreth ma również pokaźną solową dyskografię. Zadebiutował w 1981 roku płytą "Blues Attack", najnowszy album 66 - letniego obecnie muzyka nosi tytuł "Bound By The Blues" (czyli "Związany z bluesem") i jest hołdem złożonym mistrzom gatunku. Artysta sięgnął między innymi po słynne standardy "Dust My Broom" i "Key To The Highway", a "Firebird Blues" poświęcił pamięci zmarłego niedawno Johnny'ego Wintera. Jego album z 2003 roku - "The Road We're On" - był nominowany do prestiżowej nagrody Grammy.

Artysta prezentuje unikatowy styl grania techniką slide: charakterystyczną rurkę zakłada na mały palec lewej dłoni, co pozwala mu grać pozostałymi palcami na pojedynczych strunach.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 28 - 30 września 2017. Oprócz koncertów w NOSPR (29.09) i Spodku (30.09), 37. edycję rozpoczną, podobnie jak w ubiegłym roku, warsztaty gitarowe.