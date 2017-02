Poznaliśmy nowych artystów na festiwalu Opener. Zagrają The Kills, Moderat, Royal Blood, George Erza, Michael Kiwanuka, Warpaint. Oprócz tego poznaliśmy dwóch pierwszych polskich artystów - na kultowym festiwalu pokażą się Julia Pietrucha oraz The Dumplings.

Dołączyli oni do wielkich gwiazd: James Blake, Radiohead, G-Eazy, Foo Fighters, Mac Miller, The Weeknd, Prophets of Rage oraz The xx.

Bilety są w sprzedaży - kosztują odpowiednio. Karnet czterodniowy: 559 złotych, karnet czterodniowy z polem namiotowym 639 złotych.

Można tez kupić karnety weekendowe, na piątek i sobotę. Ich ceny to 369 złotych wejściówka, 429 złotych cena z polem namiotowym.