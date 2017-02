Nowi artyści, których przybycie na Przystanek Woodstock ogłoszono, to brytyjski Slaves oraz amerykański Prong. Dołączają oni do coraz dłuższej listy artystów, wśród których są już Amon Amarth, Trivium, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Exploited, The Qemists oraz Nothing But Thieves.

Tegoroczny, 23. już Przystanek Woodstock odbędzie się pomiędzy 3 a 5 sierpnia. Lokalizacja nie jest niespodzianką - będzie to Kostrzyń nad Odrą.

Jak informują organizatorzy Slaves grają surowego punk rocka, i dwie ich płyty pojawiły się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych wydawnictw muzycznych na wyspach. Punkowy duet przeszedł długą drogę od występów w salach barowych. Teraz ich fani wykupują na pniu bilety na koncerty zespołu w Brixton Academy w Londynie i wypełniają po brzegi sale O2 Forum i Shepherds Bush Empire. Dwuosobowy zespół został nagrodzony przez magazyn Kerrang! (największy tygodnik poświęcony muzyce rockowej). Slaves zostali też docenieni przez magazyn muzyczny NME, a z kolei ich debiutanci krążek „ Are You Satisfied?” otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Mercury