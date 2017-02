Natalie Imbruglia zagra w klubie Stodoła 26 kwietnia. Bilety w cenach 12 złotych są już do kupienia w kasach i na stronie klubu, oraz na stronie LiveNation.

Podczas koncertów Natalie wykona swoje największe przeboje, w tym utwory z ostatniej płyty "Male". Trasa koncertowa rozpocznie się 22 kwietnia w Moskwie i będzie trwać do końca maja br. Artystka wystąpi między innymi w Polsce, Estonii, Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, a trasę zakończy 27 maja koncertem w Danii.

Płyta "Male", wydana latem 2015 r., to pierwszy album Natalie po 6 latach przerwy. Inspirację na materiał do krążka piosenkarka znalazła w swoich ulubionych artystach płci przeciwnej. Male to zbiór klasycznych i współczesnych coverów piosenek, które zostały nagrane wcześniej przez znanych wokalistów takich jak: Cat Stevens, Damien Rice, Tom Petty, Pete Townshend, Zac Brown Band i wielu innych. Pierwszy singiel "Instant Crush" wydany 22 kwietnia 2015 r., został pierwotnie nagrany przez zwycięzców nagrody Grammy – Daft Punk. Sposób interpretacji tej piosenki, Natalie opisała słowami: „W wersji oryginalnej tak naprawdę nie możemy usłyszeć o czym jest ten utwór, z uwagi na efekty specjalne, zmieniające głos Juliana, który swoją drogą uwielbiam. Jednakże to jest bardzo piękna historia, którą wszyscy powinni usłyszeć i móc się utożsamić ze słowami. Jestem bardzo dumna z efektów pracy nad tym kawałkiem.”