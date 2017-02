Europejskie koncerty odbędą się po serii występów w Australii (styczeń), USA (maj i czerwiec). Podczas tej trasy, europejscy fani zespołu będą mogli po raz pierwszy usłyszeć utwory z nowego albumu „Skeleton Tree”. Ostatnia do tej pory trasa Nick Cave & The Bad Seeds po Europie miała miejsce w 2014 roku. W ramach tegorocznej trasy Nick Cave & The Bad Seeds wystąpią na jedynym koncercie w Polsce - 24 października na Torwarze w Warszawie.

Koncertowy skład Nick Cave & The Bad Seeds tworzą: Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica i Larry Mullins.

Bilety trafią do sprzedaży 17 lutego. Kosztować będą 179 złotych.

Nick Cave zagrał dotychczas w Polsce sześć koncertów podczas pięciu wizyt. Dwadzieścia lat temu dzień po dniu sprzedał Salę Kongresową, potem grał jeszcze m.in. we Wrocławiu oraz na festiwalu Open'er.

Oprócz koncertu w Warszawie zapowiedziane są tez inne koncerty blisko Polski. Dzień przed warszawskim koncertem artyści zagrają w Berlinie, dzień po w Pradze.

Wrzesień

24 Bournemouth UK Bournemouth International Centre

25 Manchester UK Arena

27 Glasgow UK The SSE Hydro

28 Nottingham UK Motorpoint Arena

30 London UK The O2

Październik

3 Paris France Zénith

6 Amsterdam Netherlands Ziggo Dome

7 Frankfurt Germany Jahrhunderthalle

9 Hamburg Germany Sporthalle

10 Luxembourg Rockhal

12 Düsseldorf Germany Mitsubishi Electric Halle

13 Antwerp Belgium Sportpaleis

16 Oslo Norway Spektrum (on sale at 9am CET on 17th February)

18 Stockholm Sweden Ericsson Globe

20 Copenhagen Denmark Royal Arena

22 Berlin Germany Max-Schmeling Halle

24 Warsaw Poland Torwar

26 Prague Czech Rep. O2 Arena

28 Belgrade Serbia Kombank Arena

30 Ljubljana Slovenia Dvorana Tivoli

Listopad

1 Vienna Austria Stadthalle

2 Munich Germany Zenith

4 Padova Italy Kioene Arena

6 Milan Italy Forum

8 Rome Italy PalaLottomatica

12 Zurich Switzerland Hallenstadion

13 Geneva Switzerland Arena

16 Athens Greece Faliro Sports Arena (Tae Kwon Do)

19 Tel Aviv Israel Menorah Arena