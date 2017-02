„Pochodzący z Jamajki wokalista ma niespożyte zapasy energii i witalności, a do tego arsenał hitów wręcz zmuszających do tanecznego szaleństwa. Kawałki takie, jak Oh Carolina, Boombastic, It wasn’t me czy Angel w wersji live z towarzyszeniem wieloosobowego składu wybornych muzyków, brzmią jeszcze bardziej porywająco, niż na płytach” – podkreślili w komunikacie organizatorzy Life Festival Oświęcim.

Prawdziwe nazwisko Shaggy`ego brzmi Orville Richard. Urodził się w Kingston na Jamajce. Swój pseudonim zyskał, gdy miał 7 lat. Nazwał go tak przyjaciel z podwórka, który twierdził, że jest podobny do jednego z bohaterów kreskówki „Scooby Doo”. W wieku 18 lat przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Sukcesy zaczął odnosić w 1993 r., gdy wydał płytę „Pure Plesure”. Trzy lata później otrzymał nagrodę Grammy za najlepszy album z muzyką reggae. W 2008 r. nagrał oficjalny hymn piłkarskich Mistrzostw Europy: „Feel the Rush”.

Występ Shaggy`ego, który zaplanowano na 23 czerwca, poprzedzi koncert reggae popularnego w naszym kraju Mesajah, byłego wokalisty wrocławskiej grupy Natural Dread Killaz.

Tegoroczna edycja Life Festival Oświęcim odbędzie się w dniach od 22 do 24 czerwca. Pod jego auspicjami oprócz wydarzeń muzycznych zorganizowany zostanie m.in. bieg uliczny pod hasłem „Tolerancja na sportowo”. Fragment trasy będzie przebiegał obok Muzeum Auschwitz.

Ideą festiwalu jest budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi, a w konsekwencji potępienie rasizmu i antysemityzmu. Przesłanie wypływa z Oświęcimia, w którym podczas wojny Niemcy utworzyli obóz Auschwitz, symbol zagłady Żydów oraz martyrologii Polaków i innych narodów. Na festiwalu występowali już m.in. Peter Gabriel, Sting, Elton John, Eric Clapton i zespół Queen.