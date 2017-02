"Od samego początku stawiamy w ramach tego festiwalu na połączenie jazzu klasycznego z nowoczesnym. Już w trakcie pierwszej odsłony udało się zaprosić gwiazdy tego gatunku muzycznego, a teraz spotkanie artystów z publicznością w Toruniu ma już uznaną markę. Przed nami cztery dni niezapomnianych wrażeń, w trakcie których uczestnicy festiwalu odkryją wielkie zróżnicowanie sceny jazzowej" - powiedział organizator przedsięwzięcia Mirosław "Maurycy" Męczekalski, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa.

W trakcie pierwszego dnia festiwalu publiczności zaprezentują się polski Vehemence Quartet z gościnnym udziałem grającego na trąbce Kubańczyka Jorge Vistela oraz amerykańsko-polski New York Jazz Collective, którego wokalistką jest Ewa Uryga.

"Składy jazzowe są tak zmienne, że każdy koncert jest zupełnie nowym doświadczeniem i przeżyciem. W tej muzyce rzadko kiedy jest tak, że dany zespół występuje przez lata w niezmienionej konfiguracji artystów, jak obserwujemy to chociażby w przypadku rocka. Goście festiwalu mogą oczekiwać występów pełnych improwizacji. Do nazwisk takich jak Michał Urbaniak, Jerzy Mazzoll czy Wojciech Lichtański melomanów nie muszę przekonywać. To artyści uznani w świecie. Staramy się również zapraszać muzyków z innych krajów, żeby pokazać różnorodne interpretacje i inspiracje" - dodał Męczekalski.

W czwartek zaprezentują się wspólnie Jerzy Mazzoll (klarnet, klarnet basowy), Sławek Janicki (kontrabas) oraz japoński gitarzysta Kazuhisa Uchihashi. Wystąpi również lokalna grupa Qyavy, z którą zagra rodzina Torres, ze znanym szerszej publiczności kubańskim perkusistą Jose Torresem na czele.

Następnego dnia na scenie pojawią się Three Continents w składzie złożonym z muzyków z Polski, Chin i Meksyku – gitarzysta Przemysław Strączek, kontrabasista Michał Kapczuk, perkusista Tomas Celis Sanchez oraz wokalistka i multiinstrumentalistka Xu Fengxia, a także Adam Bałdych & Helge Lien Trio – skrzypek Adam Bałdych, kontrabasista Frode Berg, perkusista Per Oddvar Johansen oraz pianista Helge Lien.

Na koniec festiwalu, w sobotę zaplanowano koncert szwajcarskiego Vein Trio, w którym występują Michael Arbenz (fortepian), Florian Arbenz (perkusja) oraz Thomas Lahms (kontrabas). Kolejną edycję Jazz Od Nowa Festival zwieńczy koncert skrzypka Michała Urbaniaka, który wystąpi z Amerykaninami Michaelem Patches Stewardem (trąbka) i Frankiem Parkerem (perkusja) oraz Polakami Marcinem Pospieszalskim (gitara basowa) i Markiem Pędziwiatrem (instrumenty klawiszowe).

Festiwal narodził się w 2001 r. w klubie studenckim Od Nowa, noszącym obecnie nazwę Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa. Pomysłodawcą imprezy był do dziś sprawujący funkcję szefa Od Nowy Mirosław "Maurycy" Męczekalski. Nazwa imprezy nawiązuje zarówno do nazwy klubu, jak i idei powrotu do grania jazzu w klubach studenckich. Toruński klub jest miejscem, gdzie od kilku dziesięcioleci grana jest muzyka jazzowa.

Jazz Od Nowa Festival od początku był imprezą o dużym rozmachu organizacyjnym, a grono znakomitych wykonawców zawsze przyciągało miłośników jazzu. W czasie dotychczasowych edycji festiwalu występowali praktycznie wszyscy czołowi polscy muzycy jazzowi, m.in. Adam Makowicz, Urszula Dudziak, Wojciech Karolak, Michał Urbaniak, Janusz Muniak oraz wielu znanych wykonawców zagranicznych, m.in. Hiram Bullock, Victor Lewis, David Friesen, Al Foster, Greg Osby, Giovani Mirabassi i Peter Broetzmann.