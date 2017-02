Głównymi gwiazdami będą w tym roku My Dying Bride oraz formacja Tiamat. To najbardziej oczekiwane zespoły, ale oprócz nich wystąpią m.in. Diary of Dream, Vive La Fete, Diorama, Mesh, Blaze of Perdition. Pełna lista widoczna jest na plakacie imprezy.

Plakat reklamujacy Castle Party 2017 / Facebook

Można być niemal pewnym, że podobnie jak w poprzednich latach bilety na festiwal sprzedadzą się jak świeże bułeczki. Karnety już trafiły do sprzedaży kosztują 250 złotych.

Castle Party jest imprezą rozgrywaną od 1994 roku. Tu występowali najważniejsi na świecie artyści dla sceny dark i gothic. Za każdym razem przyciąga też barwnie przebranych fanów muzyki.