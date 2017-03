Podczas występów grupa wykonuje klasykę z całego repertuaru (ze słynnym "Dust In The Wind" na czele), kładąc szczególny nacisk na materiał z multiplatynowego albumu Leftoverture (który właśnie obchodzi 40. rocznicę wydania), uzupełnioną o kilka utworów z najnowszej płyty.

Kansas wrócił do studia w styczniu 2016 roku, po podpisaniu kontraktu z wytwórnią Inside Out Music. Osiem miesięcy później, po szesnastu latach przerwy grupa w zreformowanym składzie wydała 15 album studyjny The Prelude Implicit, na którym znalazło się 10 nowych kompozycji napisanych przez członków zespołu i wyprodukowanych przez Zaka Rizvi, Phila Eharta i Richarda Williamsa. We wszystkich słychać charakterystyczne brzmienie Kansas, na które składa się wokal Ronniego Platta, skrzypce Davida Ragsdale'a, gitarowe riffy Williamsa i Rizvi'ego, organy B3 i klawisze Davida Maniona, grzmiącą perkusję Eharta oraz bas i wokal Billy'ego Greera.

Utwory Kansas pojawiły się na setkach składanek z muzyką rockową, ścieżkach dźwiękowych filmów i seriali (np.: w bardzo popularnym cyklu o zjawiskach paranormalnych Supernatural), stając się częścią szeroko rozumianej (pop)kultury. Nowych fanów zyskali dzięki wykorzystaniu jego piosenek w popularnych grach wideo "Rock Band" i "Guitar Hero".

Bilety w cenach od 159,00 złotych do 289,00 złotych już są w sprzedaży.