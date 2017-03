Przyjazd do Polski będzie związany z promocją płyty, która trafi do sklepów w kwietniu. Album nazywać się będzie "Rock'n'Roll Consciousness". Thurnstone More zagra w Warszawie 5 lipca, organizatorem koncertu jest Go Ahead. Thurstone wraca do Warszawy po niespełna dwóch latach i gorąco przyjętym występie w listopadzie 2015, również w Proximie. Bilety na lipcowy koncert są już dostępne kosztują 79 złotych.

Krążek "Rock n Roll Consciousness" wyprodukowany został przez wpływowego Paula Epwortha znanego ze współpracy z Adele czy Florence And The Machine. W nagraniach wzięli udział muzycy znani z poprzedniej płyty Thurstona, znakomitego albumu "The Best Day" - gitarzysta James Sedwards, basistka Deb Googe (My Bloody Valentine) oraz wieloletni współpracownik Moore'a, perkusista Steve Shelley (Sonic Youth, ostatnio regularnie nagrywający i koncertujący także z Sun Kil Moon).

Thurston Moore wyprowadził się do Nowego Jorku w 1976 roku, w wieku 18 lat, żeby grać punk rocka. Na początku lat 80. wspólnie z Kim Gordon założył grupę Sonic Youth, jeden z najważniejszych zespołów tamtejszej sceny, którego wpływu na muzykę nie da się przecenić, i który do dziś inspiruje kolejne pokolenia muzyków. Sonic Youth wydali kilkanaście albumów studyjnych, a to zaledwie część dyskografii Moore’a, który na swoim koncie ma współpracę m.in. z Yoko Ono czy R.E.M, a także albumy solowe.