Pierwszymi headlinerami są Ellie Goulding oraz formacja Alt-J. Karnety trafią do sprzedaży 8 marca.

Alt-J w tym roku w czerwcu wyda nową płytę. Album nazywać się będzie "Relaxer" i jest zapowiadany nagraniem "3WW", które już można odnaleźć w sieci. Zespół uznawany jest za jeden z najważniejszych w alternatywnym roku. Pierwsza płyta "An Awesome Wave" spotkała się z bardzo gorącym przyjęciem fanów i krytyki, druga "This Is All Yours" podzieliła odbiorców.

W Krakowie na Live Festival pojawiają się corocznie wielkie gwiazdy pop, czego dowodem ubiegłoroczny występ Sia. W tym roku do stolicy Małopolski przyjedzie Ellie Goulding, znana m.in. z piosenki zaśpiewanej do "50 twarzy Greya", czyli "Love Me Like You Do".