Jej początkowe nagrania, które znalazły się na płytach "On How Life Is", "The Id" oraz "Trouble with Being Myself" zdradzały fascynację muzyką pop, czego dowodem był singiel "I Try", który podbił listy przebojów.

Na koncertach Macy dzieje się jednak znacznie więcej. Oczywiste są fascynacje soul i RNB. W wielu nagraniach słychać tez fascynacje funkiem, swingiem i jazzem, w którego stronę wokalistka sukcesywnie zmierza od lat.

Macy Gray przyjedzie do Polski oficjalnie w ramach trasy promującej wydany w ubiegłym roku album "Stripped". Jednak na koncercie możemy się spodziewać wszystkiego - dwa lata temu Macy w Warszawie sięgnęła m.in. po nagranie z repertuaru Radiohead "Creep".