Zespól zagra 28 kwietnia 2018 roku w Krakowie w Tauron Arenie. Jako support zagra Kvelertak.

Metallica ogłosiła dziś europejską część trasy WorldWired propomującej ich nowy album Hardwired… To Self-Destruct. Trasa rozpocznie się dwoma koncertami w Amsterdamie w Ziggo Dome 4 i 6 września. Supportem będzie norweski zespół Kvelertak. Poniżej kompletna lista wszystkich koncertów, kolejne nie będą dodawane.

Przedsprzedaż biletów będzie dostępna dla członków Legacy Met Club i rozpocznie się we wtorek, 21 marca o 10:00 rano, a przedsprzedaż biletów dla wszystkich członków Fifth Members rozpocznie się tego samego dnia o godzinie 11:00. Bilety wejdą do ogólnej sprzedaży w piątek, 24 marca o godzinie 10:00.

Metallica istnieje od 1981 roku, osiągnęła w swej historii wszystko, a koleje losu zespołu wystarczyły by jako scenariusz na niejeden film. Zespół debiutował w 1983 roku doskonale przyjętą płytą "Kill 'Em All". Ten album, a także dwa następne - "Ride The Lightning" oraz "Master of Puppets" uważa się za klasyki i albumy-elementarze stylu zwanego thrash-metalem. W latach osiemdziesiątych zespół był zaliczany wraz z Megadeth, Slayerem i Anthraxem do wielkiej czwórki tej stylistyki.

Przełomowe w karierze zespołu były albumy z 1989 roku "...And Justice for All" oraz "Mettalica" (1991 roku). Na pierwszym z nim znalazła się jedna z najważniejszych kompozycji w historii grupy "One", grupa za płytę dostała też nominację do nagrody Grammy (Metallica przegrała ją z zespołem... Jethro Tull).

Do dziś kontrowersje budzi album z 1991 roku. Czarny album to jedna z najlepiej sprzedających się płyt wszech czasów, co dla jednych jest zaletą, a dla drugich solą w oku. Heavy metal dzięki tej płycie przeniesiony został w rejony do tej pory niedostępne, co zdaniem wielu krytyków zabiło jego największą siłę - przywiązanie do bezkompromisowego, pierwotnego grania. Nie zmienia to faktu, że "Enter Sandman" czy "Nothing Else Matters" to klasyki, które znać powinien każdy, kto interesuje się jakimkolwiek gatunkiem muzyki.

Później zespół długo poszukiwał swej stylistyki, czego dowodem kolejno takie albumy jak "Load" oraz "Reload", "St. Anger" oraz wydany w ubiegłym roku "Hardwiered... To Self-Destruct".

Będzie to dziesiąty koncert zespołu w Polsce - za pierwszym razem w 1987 roku zespół wystąpił dwukrotnie. Ważnymi występami były też koncerty w ramach festiwalu Monsters of Rock w 1991 roku oraz w 2010 kiedy to wielka czwórka metalu razem zagrała po raz pierwszy na jednej scenie.

Całość trasy koncertowej po europie wygląda tak:

Sept. 4, 2017 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Sept. 6, 2017 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Sept. 8, 2017 – Paris, France – AccorHotels Arena

Sept. 10, 2017 – Paris, France – AccorHotels Arena

Sept. 12, 2017 – Lyon, France – Halle Tony Garnier

Sept. 14, 2017 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

Sept. 16, 2017 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

Oct. 22, 2017 – London, England, UK – The O2 Arena

Oct. 24, 2017 – London, England, UK – The O2 Arena

Oct. 26, 2017 – Glasgow, Scotland, UK – The SSE Hydro

Oct. 28, 2017 – Manchester, England, UK – Manchester Arena

Oct. 30, 2017 – Birmingham, England, UK – Genting Arena

Nov. 1, 2017 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis

Nov. 3, 2017 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis

Feb. 1, 2018 – Lisbon, Portugal – MEO Arena

Feb. 3, 2018 – Madrid, Spain – Wizink Center

Feb. 5, 2018 – Madrid, Spain – Wizink Center

Feb. 7, 2018 – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

Feb. 10, 2018 – Turin, Italy – Pala Alpitour

Feb. 12, 2018 – Bologna, Italy – Unipol Arena

Feb. 14, 2018 – Bologna, Italy – Unipol Arena

Feb. 16, 2018 – Mannheim, Germany – SAP Arena

Mar. 27, 2018 – Herning, Denmark – Jyske Bank Boxen

Mar. 29, 2018 – Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

Mar. 31, 2018 – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle

April 2, 2018 – Prague, Czech Republic – O2 Arena

April 5, 2018 – Budapest, Hungary – Sports Arena

April 7, 2018 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

April 9, 2018 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

April 11, 2018 – Geneva, Switzerland – Palexpo

April 26, 208 – Munich, Germany – Olympiahalle

April 28, 2018 – Kraków, Poland – TAURON Arena

April 30, 2018 – Leipzig, Germany – Leipzig Arena

May 2, 2018 – Oslo, Norway – Telenor Arena

May 5, 2018 – Stockholm, Sweden – Ericsson Globe

May 7, 2018 – Stockholm, Sweden – Ericsson Globe

May 9, 2018 – Helsinki, Finland – Hartwall Arena

May 11, 2018 – Helsinki, Finland – Hartwall Arena