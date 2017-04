Powrót rodziny spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – na pierwszy ogłoszony koncert w Dortmundzie, bilety zniknęły w trakcie osiemnastu minut! Na całej trasie zespół odwiedzi dwadzieścia największych europejskich miast. W Polsce wystąpią w 2018 roku 6.04 w ERGO ARENIE Gdańsk/Sopot, 7.04 w Atlas Arena Łódź i 8.04 w TAURON Arena Kraków.

Sprzedaż biletów rusza w piątek 31.03 o godz. 14:00 na www.eventim.pl

The Kelly Family to jedna z najsłynniejszych rodzin świata, która w latach 90. biła wszelkie rekordy, a ich piosenki pokochał cały świat. Mają na koncie ponad 20 milionów sprzedanych krążków, kilkadziesiąt złotych i platynowych płyt i ponad 50 najważniejszych nagród muzycznych. Odnieśli sukces na całym świecie, w tym w USA, RPA, Brazylii i Chinach. Po raz pierwszy od 1999 roku, rodzina Kelly powróciła do występów na żywo, promując nowy album „We Got Love”. Płyta trafiła do sprzedaży 24 marca i zawiera pięć zupełnie premierowych utworów oraz największe hity zespołu w nowych aranżacjach. Podczas koncertu nie zabraknie wiec najsłynniejszych piosenek, takich jak: „An Angel”, „I can’t help myself” czy „Santa Maria”