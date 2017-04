Zespół zagra dwa koncerty - pierwszy z nich zaplanowano w krakowskim klubie Kwadrat na 4 czerwca. Następny odbędzie się 5 czerwca we wrocławskim klubie Firlej. Bilety w piątek trafią do sprzedaży, na początku mają kosztować 75 złotych.

Parę miesięcy po kultowym "Czarnym Albumie" Metalliki ukazała się EP-ka, na której znalazła się piosenka, którą nuciły miliony i którą do dziś można usłyszeć na antenie radiowej. Materiał nosił tytuł "As Ugly As They Wanna Be", a piosenka, o której mowa, to "Everything About You". Pogodna, radosna, z rapowanym i funkowym fragmentem oraz udawaniem pod sam koniec czarnego bluesmana przez wokalistę Whitfielda Crane'a. EP-kę nagrał właśnie zespół Ugly Kid Joe, powstały w 1987 roku w Kalifornii. I dzięki niej osiągną komercyjny sukces mierzony w USA podwójną platyną i czwartym miejscem na "Billboardzie". UKJ zdobył sławę, którą następnie ugruntował debiutancką płytą "America's Least Wanted" z 1992 roku, na której znalazł się kolejny evergreen Ugly Kid Joe, piękna przeróbka folkowej ballady "Cat's In The Cradle". Kapelę zaszczycił gościnnym udziałem na płycie sam Rob Halford. Potem zespół wspomagali jeszcze niezapomniany Lemmy (Crane nagrał z nim i Ice'em-T "Born To Raise Hell" słyszany na soundtracku filmu "Airheads" oraz płycie "Bastards"), czy jego kumpel z Motörhead, Phil Campbell. Humor, dystans do siebie, dobre riffy, hard rock. Oto esencja kapeli. Swoje hity Ugly Kid Joe miał już okazję zaśpiewać na Przystanku Woodstock. Spodobało im się tak bardzo, że potem był koncert klubowy, na którym mniejsza publika także przyjęła ich entuzjastycznie. Teraz pojawią się w Polsce po raz kolejny. Wciąż promując, wydaną w 2015 roku płytę "Uglier Than They Used Ta Be".