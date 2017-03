To jeden z czołowych przedstawicieli niemieckiego power metalu, przez wielu uznawany za protoplastę gatunku. Twórcy albumów "Nightfall in Middle-Earth" i "A Night at the Opera". Inspirację dla ich twórczości stanowią mity, legendy oraz świat fantastyki (szczególnie tolkienowskiej).

Artyści ogłoszeni do tej pory: Bastille, Billy Talent, Anti-Flag, Dubioza Kolektiv, Epica, Sonata Arctica, Zebrahead, Acid Drinkers, Agnieszka Chylińska, Big Cyc, Coma, Czesław Śpiewa, Hunter, Lady Pank akustycznie, Łydka Grubasa, Nocny Kochanek, Trzynasta w samo południe.

Czad Festiwal odbędzie się w dniach 23-27 sierpnia 2017 roku w Straszęcinie.

31 marca do sprzedaży trafi nowa pula biletów, karnety 5-dniowe w cenie 299 zł i karnety 3-dniowe w cenie 249 zł.