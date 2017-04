Znana z przeboju "In The Shadows" grupa przyjedzie do naszego kraju jesienią. The Rasmus zagra 12 listopada w klubie Stodoła oraz 14 listopada w klubie Kwadrat.

Bilety są już w sprzedaży - kosztują 99 złotych, można je nabyć na livenation.pl.

Grupa powraca po kilku latach milczenia - zespół w 2012 roku postanowił zrobić dłuższą przerwę od grania. Powraca w tym roku m.in. z nowym singlem "Paradise".