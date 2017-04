Festiwal odbędzie się pomiędzy 23 a 27 sierpnia i ma coraz zacniejszą listę artystów, którzy zaprezentują się fanom. Dotychczas ogłoszone gwiazdy kojarzone były z szeroko pojętym rockiem.

Pierwszym ogłoszonym twórcą EDM na Czadzie jest Steve Aoki, nominowany do Grammy amerykański DJ, remixer i producent, jedna z najjaśniejszych gwiazd muzyki elektronicznej. Aoki to człowiek-orkiestra: założyciel wyznaczającej trendy wytwórni DIM MAK RECORDS oraz marki odzieżowej DIM MAK COLLECTION, stały bywalec list przebojów, okupujący ich czołowe miejsca, artysta nowatorski i wszechstronny, tworzący na styku różnych stylów - electro house, dubstep i progressive house. Na koncie ma długą listę remiksów i niezliczoną liczbę kolaboracji, m. in. z Bloc Party, The Kills, Klaxons, MSTRKRFT, The Bloody Beetroots, The Gossip czy LMFAO i Linkin Park. W rankingu prestiżowego DJ Mag Aoki od lat zajmuje czołowe miejsca, a magazyn DJ Times ogłosił go w 2015 roku najlepszym amerykańskim Djem. Nic dziwnego, Aoki znany jest ze swoich żywiołowych setów i potężnych tras koncertowych liczących ponad 250 występów rocznie, wliczając w to prestiżowe rezydencje w największych klubach w Las Vegas i na Ibizie. Kto jeszcze dołączy do czadowego grona artystów muzyki elektronicznej przekonamy się już wkrótce.

Artyści ogłoszeni do tej pory: Bastille, Billy Talent, Anti-Flag, Blind Guardian, Dubioza Kolektiv, Epica, Sonata Arctica, Zebrahead, Acid Drinkers, Agnieszka Chylińska, Big Cyc, Coma, Czesław Śpiewa, Hunter, Lady Pank akustycznie, Łydka Grubasa, Nocny Kochanek, Trzynasta w samo południe.