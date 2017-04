07.06.2017

CLUTCH

+ J. D. Overdrive

+ Red Scalp

Katowice, Mega Club

Cechą charakterystyczną założonego w 1991 roku bandu jest adaptowanie wielu różnych stylów muzycznych na własne potrzeby i przekuwanie ich w charakterystyczne 'Clutch'owe brzmienie'. Gitarowe riffy Toma z "A Quick Death In Texas" i funkowy podkład w "Your Love Is Incarceration" sytuują "Psychic Warfare" w dobrze znanych nam już rejonach. Jak w swojej recenzji na barock.pl pisze Lesław Dudkowski: "Psychic Warfare" to nic innego, jak naturalny ciąg dalszy tego, co formacja z Maryland zaprezentowała na znakomitej płycie z 2013 roku. Używając kliszy, zaczęli w miejscu, w którym wtedy skończyli. Brzmienie bardzo podobne, naturalne i surowe, bo także odpowiada za nie Machine (Gene Freeman), zbliżona jest również dynamika piosenek i eksplozyjny charakter większości z nich oraz zadziorne, agresywne wokale Neila Fallona.



Nowy album charakteryzuje Neila Fallon, wokalista zespołu. Dużo czasu spędziłem nad tymi tekstami - mówi Fallon. To była wielka frajda ponieważ mam luksus bycia profesjonalnym kłamcą, a przecież na tym to polega, czyż nie? To jedyny społecznie akceptowany sposób na oszukiwanie ludzi. Jeśli śpiewasz przekonująco, to ludzie nie będą kwestionowali twoich historii. Kocham ten eskapizm i fantazję, bo fantazja to nie tylko smoki i czarnoksiężnicy, ale tez obskurne pokoje i przypadkowi autostopowicze.

W przeszłości zespół starał się, aby każdy kolejny album demonstracyjnie różnił się od poprzedniego. Czuliśmy ogromny strach przed powtarzaniem się - przyznaje Fallon. Ale w ciągu paru ostatnich lat zrozumieliśmy co jest naszą silną stroną i za co kochają nas ludzie. Nie ma sensu temu zaprzeczać. Clutch to Clutch