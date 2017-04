Seether przyjedzie do Polski w ramach Poison The Parish World Tour. Zespół zagra w Warszawie, w klubie Progresja 27 września. Bilety kosztują 105 złotych w przedsprzedaży, w dniu koncertu będą o 15 złotych droższe.

Seether tworzy trzech muzyków: Shaun Morgan (wokal, gitara), Dale Stewart (bas) i John Humphrey (perkusja). Zespół założyli w 1999 roku w rodzimym RPA, początkowo pod nazwą Saron Gras. Wśród swoich głównych inspiracji wymieniają m.in. Nirvanę, Alice In Chains, Pearl Jam i Deftones. Zespół rozpoznawalność w USA osiągnął dzięki albumowi “Fragile” z 2000 roku. Obecnie trio uznawane jest za jeden z najważniejszych zespołów post-grunge’owych na świecie.

Premiera albumu “Poison The Paerish” planowana jest na 12 maja. Będzie to pierwsze wydawnictwo, za którego produkcję odpowiada lider grupy, Shaun Morgan we współpracy z wytwórnią Canine Riot Records.